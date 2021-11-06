الولايات المتحدة – أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تشهد أسرع انتعاش اقتصادي في تاريخها، حيث تراجعت البطالة إلى 4.6 في المئة.

وذكر البيت الأبيض أن هذه النسبة فاقت الأهداف التي سطرتها خطة الإنقاذ الأمريكية للرئيس جو بايدن.

وأضاف أن خطة بايدن ساعدت في خلق 531 ألف وظيفة خلال شهر أكتوبر وحده، بينما بلغ عدد الوظائف الجديدة منذ توليه الرئاسة أكثر من 5 ملايين وظيفة.

كما كشف البيان تراجع طلبات إعانات البطالة بنسبة تفوق 60 في المائة منذ يناير 2021، في أدنى نسبة منذ بداية وباء كورونا.

وانخفض معدل البطالة هذا العام أكثر من أي عام في التاريخ الولايات المتحدة وفق بيان البيت الأبيض، بينما استفاد العمال هذا الشهر من واحدة من أكبر الزيادات المسجلة في متوسط الأجور.

وتعليقا على ذلك، نشر الرئيس بايدن تغريدة على “تويتر” قال فيها: “خلق أكثر من 5.6 مليون فرصة عمل، مع نسبة بطالة أقل من 5 في المائة، تحسن كبير منذ أن توليت منصبي”.

وأضاف: “هذه علامة على أننا نسير في الطريق الصحيح”.

كما قال إن مطالبات التأمين ضد البطالة الأولية انخفضت بنحو الثلثين منذ أن تولى منصبه، مشيرا إلى أن هذا يعد تقدما حقيقيا.

المصدر: RT