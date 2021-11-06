ليبيا – أكد عضو مجلس النواب سعيد أمغيب، أن المفوضية العليا للانتخابات أكدت على إمكانية إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.

امغيب أوضح، خلال تصريحات مع برنامج حصة مغاربية وفقاً لقناة”الغد”، أن المفوضية العليا للانتخابات تتعرض إلى إرهاب محكم من قبل رئيس مجلس الدولة خالد المشري وجماعة الإخوان.

وأضاف أن البرلمان لن يسمح بالمساس بجوهر قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بعدما تم التصويت عليها داخل قبة البرلمان.

كما لفت إلى أن التعديلات المطلوبة من قبل المفوضية العليا للانتخابات هي تعديلات فنية فقط لضمان عدم الطعن على القوانين.

وشدد على أن التعديلات المطلوبة من قبل المفوضية العليا للانتخابات إلى البرلمان تأتي في سياق رفع الحرج عن المفوضية بسبب هجوم المشري الحاد على المفوضية.