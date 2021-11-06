ليبيا – قال عضو مجلس النواب جبريل اوحيده إنه اذا فشلت الانتخابات أو لم يعترف بنتائجها وذلك وارد جداً لأنه هناك من يعمل بقوة على افشالها فالبديل لن تكون الحرب فلا رغبة لأي من الاطراف في الاحتراب من جديد.

اوحيده اعتبر في تدوينه له على موقع التواصل الاجتماعي”فيسبوك” أن البديل الذي يعول عليه البعض هو نظام الحكم الذاتي لكل أقليم (الفدرالية أو حتى الكنفدرالية) بأن تكون لكل أقليم استقلاليته الإدارية والاقتصادية والعسكرية والأمنية والسياسية وذلك افضل من تكرار سيناريو الحرب والتي لن تكون نتيجتها الا الفشل في ظل التحالفات الدولية أو الحرب بالوكالة لن تكون الغلبة لطرف على الاخر.

وتابع”البديل الثالث المحتمل هو الانقسام ، فقط ليستمر بقاء ونفوذ بعض الوجوه أو التيارات أو المليشيات وأمتداداتها الأجنبية في المشهد وأن على جزء من ليبيا أو أجزاء متفرقة !؟ يفترض أنه في هذه الحالة أو المرحلة الفارقة من مصير ليبيا الموحدة أن يكون القرار للشعب في لحظة ما بخروجه للشارع للتصدي لهذه المؤامرة التي تنسج خيوطها منذ زمن أو على الأقل منذ البرنامج الممنهج لتجويع الليبيين بقيادة محافظ مصرف ليبيا المركزي المغتصب للصفة برعاية تيار ومليشيات لاتخفى على أحد وبتعاون خارجي معروف”.

كما أضاف”والسؤال الذي يطرح نفسه ؟ هل نجح هؤلاء في السيطرة ذهنيا على إرادة الشعب بعد تجويعه كما خططوا لذلك ونفذوا أم سيكون للشعب الليبي رأي آخر”.