بوروشنكو: القوات الروسية قادرة على الوصول إلى أوكرانيا في يوم واحد

بوروشنكو: القوات الروسية قادرة على الوصول إلى أوكرانيا في يوم واحد

أوكرانيا – أعرب الرئيس الأوكراني السابق بيترو بوروشنكو عن اعتقاده بأن القوات الروسية يمكن أن تنتشر في الأراضي الأوكرانية خلال يوم واحد فقط.

وقال بوروشنكو في مقابلة تلفزيونية: “في الحرب الحديثة، ليست هناك حاجة على الإطلاق لنشر عشرات أو مئات الآلاف من الأشخاص على طول الحدود. منذ عام 2014، بنى بوتين عدة خطوط سكك حديدية لتحريك قواته بسرعة 300-500 كيلومتر. هم يمكن أن يصلوا إلى هنا خلال يوم واحد. تم بناء مطارات جديدة”.

وكانت العلاقات بين موسكو وكييف تدهورت على خلفية الوضع في دونباس بعد الانقلاب في أوكرانيا في فبراير 2014.

وسبق أن اتهمت السلطات الأوكرانية روسيا مرارا بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد، فيما اعتمد البرلمان الأوكراني في يناير 2015 بيانا أطلق فيه على الاتحاد الروسي اسم “الدولة المعتدية”.

وتنفي روسيا الاتهامات الأوكرانية وتصفها بأنها غير مقبولة، كما صرحت موسكو مرارا بأنها ليست طرفا في الصراع الأوكراني الداخلي، وأنها مهتمة بأن تتغلب كييف على الأزمة السياسية والاقتصادية.

المصدر: نوفوستي