بيلاروسيا – أفاد المكتب الصحفي لوزارة الطاقة في بيلاروس، في بيان له اليوم، إن الدولة استأنفت توريد الكهرباء إلى أوكرانيا، وسيستمر تنفيذ ذلك خلال شهر نوفمبر.

وأضاف البيان: “بدأت الكهرباء البيلاروسية، في دخول نظام الطاقة الأوكراني في 6 نوفمبر.

ووفقا للعقد الموقع، سيتم توريد الطاقة الكهربائية إلى أوكرانيا، خلال شهر نوفمبر”. وأوضحت وزارة الطاقة البيلاروسية، أن مينسك بالذات وضعت جدول التسليم، مع الأخذ في الاعتبار القدرات والإمكانيات الفنية المتاحة: نظم تشغيل وعمل شبكة الطاقة وقدرة معدات التوليد.

في وقت سابق، ذكرت شركة “أوكر إينرغو” أن أوكرانيا اضطرت لاستخدام المساعدة الطارئة من منظومة الطاقة في بيلاروس، واستجرت حوالي 3500 ميجاوات/ ساعة.

المصدر: تاس