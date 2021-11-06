ليبيا – اعتبر عضو مجلس الدولة الاستشاري صالح جعودة أنه لو تم انجاز ما نسبته 50% من ملف المصالحة لكان الوضع في البلاد أكثر طمأنينة، مشيراً إلى أن المصالحة أصبحت لدى البعض سلعة وهؤلاء يكونوا هم جزء من المشكلة وليس جزء من المصالحة.

جعودة قال في تصريح لقناة “التناصح” التابعة للمفتي المعزول الغرياني أمس وتابعته صحيفة المرصد: “وكيل وزارة داخلية مفروض انه يحفظ الأمن وقبل أن يكون جزء من حكومة الوحدة الوطنية ذهب وجلس في بنغازي وأغلق المطارات وبدأ يسب في رئيس الحكومة! إذا كان 25 نفر لم يستطيعوا المصالحة فيما بينهم ثم ترفع شعار تريد ان تصالح بين الليبيين وفي أكثر من 20 ألف عائلة مهجرة من المنطقة الشرقية وغير الجنوب ووضع ترهونة”.

وأكد على أنه لا يوجد ضمانات لقبول نتائج الانتخابات من قبل جميع الأطراف خاصة في ظل وجود السلاح وفقاً لتعبيره.

وتابع: “طالما ان السلاح والذخائر موجودة لا تعرف اين تمشي لو تأتي بواحد لا تكتفه قوانين ولا لديه برلمان والدائرة الدستورية معطلة، لو الليبيين يصروا على انتخابات برلمانية ليفتكوا منا ويأتي برلمان يمشي في المصالحة الوطنية لأنه مجرد انتخاب برلمان و13 دائرة انتخابية تنتخب ويتلاقوا مع بعضهم ممكن ان يكون سبب خير لتبدأ بالمصالحة والإعداد للدستور ومن ثم يأتي رئيس بعد 6 أو 9 أشهر وعندها يصبح هناك برلمان ومصالحة حتى لو لم تكتمل ودستور ودائرة دستورية مفتوحة”.