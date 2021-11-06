ليبيا – استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور الخميس وفدًا رفيع المستوى من قوات الدرك التركية برئاسة الجنرال “جنكيز يلدز”، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد ”صلاح الدين بن سليمان”، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب بجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.
وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه وعلى أثر الزيارة جرت جولة ميدانية داخل الجهاز، شملت إدارة الشؤون الفنية مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة وقسم كلاب الأثر، وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات الجنائية ومعمل البصمة الوراثية.
واستمع الوفد التركي لشروح وافية من قبل العميد محمود عاشور حول عمل جهاز المباحث الجنائية والمهام التي كلف بها من خلال إداراته وأقسامه في المجالات الأمنية والفنية، للكشف عن الجرائم والمقابر الجماعية، وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة الجرائم العابرة للوطنية، والجرائم السيبرانية.
وقد صرح رئيس الوفد التركي لمكتب شؤون الإعلام بإدارة العلاقات والتعاون بأن هذه الزيارة تأتي لمد جسور التواصل وتنمية العلاقة وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، مشيرًا إلى أن الجهود التي بذلت في إعادة عمل الجهاز والنهوض به في وقت قصير تستحق منا الإشادة بهذه الجهود الجبارة للرقي بعمل الجهاز إلى مستويات عالية من المهنية في المجالات الأمنية والفنية المختلفة التي تساعد في تحقيق العدالة الجنائية.
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