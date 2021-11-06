ليبيا – استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور الخميس وفدًا رفيع المستوى من قوات الدرك التركية برئاسة ‏الجنرال “جنكيز يلدز”، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد ‏‏”صلاح الدين بن سليمان”، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب ‏بجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.‏

وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه وعلى أثر الزيارة جرت جولة ميدانية داخل الجهاز، شملت إدارة ‏الشؤون الفنية مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة وقسم كلاب ‏الأثر، وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات الجنائية ومعمل البصمة ‏الوراثية.‏

واستمع الوفد التركي لشروح وافية من قبل العميد محمود عاشور ‏حول عمل جهاز المباحث الجنائية والمهام التي كلف بها من خلال ‏إداراته وأقسامه في المجالات الأمنية والفنية، للكشف عن الجرائم ‏والمقابر الجماعية، وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة ‏الجرائم العابرة للوطنية، والجرائم السيبرانية.‏