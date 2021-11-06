 جهاز المباحث العامة بطرابلس يبحث مع وفد من قوات الدرك التركية تنمية العلاقات ‏وتبادل الخبرات – صحيفة المرصد الليبية
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ليبيا – استقبل رئيس جهاز المباحث الجنائية العميد محمود عاشور الخميس وفدًا رفيع المستوى من قوات الدرك التركية برئاسة ‏الجنرال “جنكيز يلدز”، بحضور مدير إدارة العلاقات والتعاون العميد ‏‏”صلاح الدين بن سليمان”، وعدد من مديري الإدارات ورؤساء المكاتب ‏بجهاز المباحث الجنائية والإدارة العامة للعمليات الأمنية.‏
وزارة الداخلية أفادت عبر مكتبها الإعلامي أنه وعلى أثر الزيارة جرت جولة ميدانية داخل الجهاز، شملت إدارة ‏الشؤون الفنية مكتب تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة وقسم كلاب ‏الأثر، وكذلك جولة داخل إدارة المختبرات الجنائية ومعمل البصمة ‏الوراثية.‏
واستمع الوفد التركي لشروح وافية من قبل العميد محمود عاشور ‏حول عمل جهاز المباحث الجنائية والمهام التي كلف بها من خلال ‏إداراته وأقسامه في المجالات الأمنية والفنية، للكشف عن الجرائم ‏والمقابر الجماعية، وتفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة ومكافحة ‏الجرائم العابرة للوطنية، والجرائم السيبرانية.‏
وقد صرح رئيس الوفد التركي لمكتب شؤون الإعلام بإدارة العلاقات ‏والتعاون بأن هذه الزيارة تأتي لمد جسور التواصل وتنمية العلاقة ‏وتبادل الخبرات بين وزارتي الداخلية الليبية والتركية، مشيرًا إلى أن ‏الجهود التي بذلت في إعادة عمل الجهاز والنهوض به في وقت قصير ‏تستحق منا الإشادة بهذه الجهود الجبارة للرقي بعمل الجهاز إلى ‏مستويات عالية من المهنية في المجالات الأمنية والفنية المختلفة التي ‏تساعد في تحقيق العدالة الجنائية. ‏

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