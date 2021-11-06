إنجلترا – أعلن أولي غونار سولشاير، مدرب مانشستر يونايتد، تشكيل فريقه لاستقبال غريمه مانشستر سيتي في الديربي اليوم السبت، على ملعب أولد ترافورد، بقمة الجولة 11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبحث اليونايتد عن مواصلة استفاقته بعد سقوطه المدوي أمام ليفربول بخماسية نظيفة، إذ تغلب في الجولة الماضية على توتنهام هوتسبير بثلاثية نظيفة خارج ميدانه.

أما مانشستر سيتي فيسعى لتعويض خسارته المفاجئة في الجولة الماضية على ملعبه أمام كريستال بالاس، بهدفين دون رد.

وفيما يلي تشكيل مانشستر يونايتد:

“دي خيا- ليندلوف- بايلي- ماجواير- رونالدو- جرينوود- فريد- فيرنانديز- شاو- وان بيساكا- ماكتوميناي”.

كما أعلن بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، تشكيل فريقه، كالآتي:

“إديرسون- والكر- دياز- ستونز- كانسيلو- رودريجو- جوندوجان- بيرناردو- دي بروين- جيسوس- فودين”.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الخامس برصيد 17 نقطة، بينما يتواجد السيتي في المركز الثالث بـ20 نقطة.

المصدر: twitter/ManCity