ليبيا – دعا رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح إلى فتح مطار طبرق، بشكل عاجل وسريع؛ تقديراً للظروف الإنسانية والصحية والاجتماعية لمواطني البطنان بشكل خاص، وبرقة بشكل عام.

المستشار صالح حذر في اتصال هاتفي مع عميد بلدية طبرق فرج بو الخطابية، من تداعيات تفاقم الأوضاع جراء إقفال المطار، الذي يعدّ ضمن ثلاثة مطارات عاملة في المنطقة الشرقية، أقفلت أبوابها بشكل متزامن.

جاء ذلك نظراْ لمعاناة المواطنين ببلديات البطنان بشكل عام وبلدية طبرق بشكل خاص ولكثرة طلبات الشكاوي المقدمة لعميد بلدية طبرق من قبل المواطنين الذين تضررو بسبب اقفال مطارات برقة من بينها مطار طبرق دون مراعاة الظروف الانسانية والصحية والاجتماعية