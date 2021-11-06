سرطان عنق الرحم: لقاح يخفض الإصابة بالفيروس المسبب له “بنسبة 90 في المئة”

سرطان عنق الرحم: لقاح يخفض الإصابة بالفيروس المسبب له “بنسبة 90 في المئة”

إنجلترا – أظهرت بيانات طبية لأول مرة أن لقاح فيروس سرطان عنق الرحم يخفض حالات الإصابة بنسبة 90 في المئة تقريبا.

ووصفت مؤسسة أبحاث السرطان في بريطانيا النتائج بأنها “تاريخية”، وقالت إنها أظهرت أن اللقاح ينقذ الأرواح.

وتنشأ جميع أنواع سرطانات عنق الرحم تقريبا، المعروفة باسم الورم الحليمي، عن الفيروسات، وهناك أمل في أن يقضي التطعيم على المرض تقريبا.

وقال الباحثون إن نجاح اللقاح يعني أن من تلقوا التطعيم قد يحتاجون إلى اختبارات أقل من غيرهم لعنق الرحم.

ويعطى اللقاح للفتيات بين سن 11 و 13 عاما، اعتمادا على المكان الذي يعشن فيه في بريطانيا. ويقدم اللقاح أيضا إلى الأولاد منذ عام 2019. المصدر : BBC