صفعة حصان تدمر لعبة أولمبية.. وخلافات بين الرياضيين والاتحاد الدولي للخماسي الحديث

لوس أنجلوس – افاد موقع insidethegames الرياضي إن أكثر من 650 رياضيا طالبوا أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الدولي للخماسي الحديث بالاستقالة بعد قرار الاتحاد باستبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي.

وقرر الاتحاد الدولي للخماسي الحديث الخميس الماضي استبعاد منافسة ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي بداية من دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في لوس أنجلوس 2028.

وجاء قرار الاستبعاد بعد واقعة استبعاد مدربة ألمانيا كيم رايسنر من أولمبياد طوكيو هذا العام بعد أن ضربت حصانا بقبضة يدها بسبب رفضه قفز أحد السدود وأثار هذا التصرف انتقادات واسعة النطاق.

وقال الموقع الرياضي الجمعة إن الموقعين على خطاب المطالبة بالاستقالة، ومنهم رياضيون حاليون وسابقون، قالوا إن مجلس إدارة الاتحاد “قوض تاريخ الخماسي الحديث الممتد على مدار 109 أعوام” باتخاذه قرار الاستبعاد دون التشاور مع الرياضيين والاتحادات الأعضاء.

وجاء في الخطاب أيضا: “كرياضيين ننتمي إلى الخماسي الحديث في الماضي والحاضر شعرنا بالصدمة جراء قرار مجلس إدارة الاتحاد الدولي القاضي باستبعاد ركوب الخيل من البرنامج الأولمبي”.

وتابع: “ونعلن بصفة جماعية قرارا بحجب الثقة عن الرئيس وجميع أعضاء مجلس الإدارة”.

ودخلت منافسات الخماسي الحديث البرنامج الأولمبي منذ 1912 وتتألف من خمس مسابقات هي الرماية والسلاح والسباحة وقفز السدود بالخيول واختراق الضاحية.

المصدر: “رويترز”