ليبيا – التقى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس بعضوي مجلس النواب عن المنطقة الجنوبية إبراهيم مصباح وعبد السلام المرابط.

اللقاء ناقش مساهمة المؤسسة الوطنية للنفط في تنفيذ مشاريع التنمية المستدامة بالجنوب، كما تم التطرق إلى مساعي المؤسسة الحثيثة لتوفير المحروقات بالمنطقة الجنوبية.

وناقش الحاضرون باستفاضة مشروع مصفاة الجنوب والفرص الكبيرة التي ستتاح بتنفيذه، حيث أوضح أعضاء مجلس النواب بأنه مشروع حيوي وإستراتيجي، وحثوا على ضرورة الإسراع في تنفيذه وتوفير كل سبل الدعم التي تحتاجها المؤسسة الوطنية للنفط بالخصوص، وأضافا بأنه بتنفيذ هذا المشروع الضخم ستتوفر فرص العمل المباشرة وغير المباشرة للشباب بالجنوب.

وفي من جهته، أكد مصطفى صنع الله، على الاهتمام الذي توليه المؤسسة الوطنية للنفط للمنطقة الجنوبية لتخفيف المعاناة عن كاهل الاهالي القاطنين بها.

وأضاف أن اللجنة المشكلة بخصوص المصفاة تعمل باجتهاد و مثابرة لانجاز العمل في الوقت المحدد.

وتابع صنع الله قائلًا: إن مشروع انشاء مصفاة الجنوب هو أولوية قصوى للمؤسسة الوطنية للنفط لحل مشكلة المحروقات بالجنوب وتحفيز الاقتصاد المحلي وخلق فرص عمل بالمنطقة.