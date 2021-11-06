الشيشان – تغلب الملاكم الروسي عبد الكريم إديلوف على الغاني ريتشارد لارتي بالضربة القاضية بالنزال الذي جمعهما ضمن بطولة “أمسية الأساطير 7” التي أقيمت في غروزني عاصمة جمهورية الشيشان الروسية.

وبعد 45 ثانية فقط على بداية النزال، سقط الملاكم الغاني أرضا بطريقة “غريبة”، ليعلن الحكم فوز الملاكم الروسي بالضربة القاضية.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو الضربة القاضية بكثير من الشك والسخرية.

وكتب بعض المعلقين أن الملاكم الغاني يستحق جائزة “الأوسكار” لأفضل ممثل.

فيما كتب آخرون أنه واضح تماما الاتفاق بين الملاكمين على هذه النهاية، ولكن الملاكم الغاني بالغ بالسقوط لعدم وجود لكمة بالأساس.

وحتى مدرب المنتخب الغاني للملاكمة، أوفوري أساري، خرج عن صمته وقال: “أنا مستغرب جدا وحتى الآن لم أستوعب ماذا جرى، أنا أعرف لارتي ومستواه، ما حدث لا يمكن تفسيره”.

المصدر: وكالات