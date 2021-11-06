ليبيا – قالت عضو هيئة صياغة الدستور نادية عمران، إن المؤتمر المرتقب في باريس لن يحسم ملف إخراج المرتزقة، وكذلك ملف الانتخابات.

عمران اعتبرت في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية أن المؤتمر سيخرج بتوصيات كالمؤتمرات السابقة، خاصة أن المجتمع الدولي لا يزال منقسما تجاه الأزمة الليبية، نظرا لاختلاف المصالح، وأن العديد من الأطراف يستخدمون ورقة المرتزقة للضغط باتجاه استمرار الانقسامات.

ورأت أنه هناك حالة من تجاهل واقعية المشكلة، وهي عدم وجود توافق على وثيقة دستورية يستند عليها في اجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

كما أشارت إلى أن ما سيخرج به المؤتمر لن يكون له أثر واضح، ما لم يكن هناك خطوات واضحة للحل، وإلا ستكون الانتخابات باب جديد للخلافات.