ليبيا – مثل وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية محمد عون ليبيا في الاجتماع الوزاري الـ22 لتحالف “أوبك بلس” عبر الدائرة الافتراضية.

بيان صحفي صادرة عن الوزارة اطلعت عليه صحيفة المرصد، أكد مراجعة المجتمعين حالة سوق النفط العالمية، مع التأكيد على أهمية المحافظة على استقرار وتوازن الإمدادات والتشديد على ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع الوزاري الـ19.

ووفقًا للبيان تم التوافق على زيادة معدل إنتاج النفط للتحالف خلال ديسمبر القادم بمعدل 400 ألف برميل يوميًا، تقسم على الدول المشاركة في اتفاق التعاون في ظل الحاجة لمراقبة حالة السوق بشكل دائم.