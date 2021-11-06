فايزر تقول إن حبتها المضادة للفيروس كورونا فعالة بنسبة 89 في المئة

فايزر تقول إن حبتها المضادة للفيروس كورونا فعالة بنسبة 89 في المئة

الولايات المتحدة – مكن لحبة دواء لكوفيد انتجتها شركة فايزر الأمريكية أن تخفض مخاطر دخول المستشفى أو الوفاة جرّاء الإصابة بنسبة تصل إلى 89 في المئة.

وطُوّر عقار باكسلوفيد للاستخدام في حالات الأشخاص المعرّضين لخطر الإصابة الشديدة.

ويأتي ذلك بعد يوم من اعتماد الوكالة التنظيمية للأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في المملكة المتحدة دواءً شبيهًا طوّرته شركة “ميرك شارب آند دوهم”.

وتقول فايزر إنها أوقفت التجارب في وقت مبكر على عقار باكسلوفيد بعد إعطائه نتائج مبدئية إيجابية للغاية.

وسارعت المملكة المتحدة إلى طلب 250 ألف جرعة من عقار فايزر الجديد، مع 480 ألف جرعة من عقار مولنوبيرافير الذي طورته شركة ميرك شارب آند دوهم. المصدر : BBC