ليبيا – اعتبرت وزارة الخارجية الفرنسية أمس الجمعة أن تنظيم الانتخابات المقررة في ليبيا في الأسابيع المقبلة ضروري لإخراج البلاد من الأزمة السياسية والأمنية التي تمر بها منذ سنوات.

الوزارة قالت بحسب قناة “الغد” إن إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية أمر ضروري للاستقرار والمصالحة السياسية في ليبيا. وهو يتوافق مع إرادة الشعب الليبي التي عبر عنها منتدى الحوار السياسي الليبي وأيّدها مجلس الأمن الدولي.

وأضافت الخارجية الفرنسية أن المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية تتقدم في التحضير للانتخابات بدعم من المجتمع الدولي وأكدت مواعيد تسجيل المرشحين.

وشددت على أن الأمر متروك للمفوضية لتعلن الخطوات المقبلة لإجراء الإقتراعين وتحديد الجدول الزمني للانتخابات.