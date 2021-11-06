الصين – أعلنت بطولة العالم لسباقات فورمولا1 للسيارات السبت أنها مددت عقد جائزة الصين الكبرى لعام 2025 بينما يغيب السباق عن برنامج البطولة للعام الثالث على التوالي في 2022 بسبب الجائحة.

وأقيم السباق لأول مرة في 2004 بينما يعتبر كثيرون الصين سوقا واعدة على مستوى هذه الرياضة.

وقال ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للبطولة في بيان: “هذه أخبار عظيمة لجميع مشجعينا في الصين ونحن سعداء للغاية بالإعلان عن هذا الاتفاق الذي يضمن استمرار السباق في الصين حتى 2025.”

وأضاف دومينيكالي: “شراكتنا مع المروجين جوس سبورتس رائعة ونتطلع لاستمرار هذه العلاقة على المدى الطويل.

وتابع: “وسيعود سباق الصين إلى برنامج البطولة حالما تسمح الأوضاع بذلك ونحن نتطلع إلى العودة إلى جمهورنا في أقرب وقت ممكن”.

وخلال الموسمين الأخيرين ألغيت سباقات أخرى في آسيا في أستراليا واليابان وسنغافورة بسبب الفيروس سريع العدوى والانتشار لكن من المقرر عودتها من جديد في الموسم المقبل الذي سيتضمن 23 سباقا وهو رقم قياسي غير مسبوق.

وسينطلق الموسم المقبل الذي ستطبق خلاله تغييرات كبيرة في القواعد في حلبة الصخير البحرينية في 20 مارس 2022.

المصدر : رويترز