اليابان – أفادت قناة NHK التلفزيونية، إن يوشيماسا هاياشي سيكون وزير خارجية اليابان الجديد. والمذكور شغل في فترات سابقة مناصب وزير الدفاع، ووزير الزراعة، ووزير التعليم في البلاد.

وأشارت القناة، إلى أن رئيس الوزراء فوميو كيشيدا قد اتخذ بالفعل قرار التعيين هذا. في يوم 10 نوفمبر ستتم بشكل رسمي المصادقة على التشكيلة المجددة لمجلس الوزراء.

في الوقت نفسه، ستفتتح جلسة استثنائية للبرلمان الياباني، حيث سيتم إجراء تصويت رسمي لتعيين رئيس الوزراء الجديد للبلاد – وخلالها سيتم إعادة انتخاب كيشيدا كرئيس لمجلس الوزراء وسيصبح رئيس الوزراء رقم 101 في اليابان.

أصبح منصب وزير الخارجية الياباني شاغرا، بعد أن انتقل وزير الخارجية الياباني توشيميتسو موتيجي إلى منصب السكرتير العام للحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم في اليابان.

وحتى الإعلان عن التشكيلة الجديدة لمجلس الوزراء، سيقوم رئيس الوزراء كيشيدا شخصيا، بتنفيذ مهام وزارة الخارجية.

المصدر: تاس