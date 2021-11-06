ليبيا – أعرب العضو المنشقّ عن مجلس النواب في طبرق سالم قنان عن رفضه الشديد لتدخل البعثة الأممية في عمل مجلس النواب، وإقراره للقوانين المنظمة للعملية الانتخابية، محذرًا من مغبة إجراء تعديلات يفهم منها أنها جاءت تلبية للتدخلات الخارجية، ولفرض أسماء بعينها، وهذا قد يزيد من حجم الإشكاليات المتفاقمة بالأساس داخل المشهد السياسي الليبي.

قنان وفي تصريحات خصة لصحيفة “الشرق الأوسط” اللندنية اليوم الجمعة قال: إن أجواء التنافس والتخوف بين المرشحين أمور متوقعة ومتفهمة في أي انتخابات، لكن بيان النواب الرافض لتدخل البعثة جاء متسقًا مع التعهد، الذي أُقر من قِبل من ترشحوا لتولي السلطة الانتقالية، بعدم الترشح للانتخابات المرتقبة، وبالتالي فهذا ينطبق على قيادات الحكومة والمجلس الرئاسي.

وتابع قنان حديثه: “الأمر ليس قانونًا، لكنه تعهد أخلاقي، الهدف منه ضمان عدم استغلال أي شخص لموقعه العام في الدعاية الانتخابية”.