ليبيا – اجتمع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله أمس الخميس بمسؤولين بشركة (SGS) السويسرية للخدمات النفطية، وهم المدير العام لفرع الشركة في ليبيا عبد الباسط الفاندي، ومدير عمليات الإنتاج المبكر التيجاني الماحي، ومدير تطوير أعمال الشركة المعتصم بالله الكركاري.

الجانبان بحثا بحسب المكتب الإعلامي لمؤسسة النفط حزمة من الموضوعات أبرزها، سبل تعزيز التعاون المشترك، وآلية استكمال المشاريع القائمة، في ظل سعي المؤسسة الدائم لزيادة معدلات الإنتاج بهدف دعم الاقتصاد الوطني.

هذ وحضر الاجتماع الذي عُقد في مقر المؤسسة الرئيسي بطرابلس، من جانب المؤسسة عضو مجلس إدارة المؤسسة العماري محمد، ومدير إدارة الإنتاج أنور عقيل، ومدير الصيانة والمشاريع نجمي كريم.

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