ليبيا – قام مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح برفقة مدير إدارة مكافحة الأمراض المشتركة أحمد البكوش ورئيس قسم مكافحة ومراقبة الأمراض المتسببة بنواقل الأمراض وليد السعداوي ورئيس قسم العلاقات محمد الرحيبي بالمركز أمس الجمعة بزيارة فتحي المصاب بالملاريا الذي تم إيواءه بقسم العناية الفائقة بمستشفى طرابلس المركزي “شارع الزاوية” للاطمئنان على صحته.

المركز الوطني لمكافحة الأمراض أشار إلى أن المصاب مقيم في بلدية الجفرة تعرض لوعكة صحية قبل 10 أيام تقريبا وتم تشخيصه في مصراتة بأنه مصاب بالملاريا وبعدها تم نقله من عيادة خاصة في مصراتة الى خاصة اخرى في طرابلس وبعدها الى مستشفى طرابلس المركزي “شارع الزاوية” لتلقي العلاج.

وقام المركز بإرسال الفرق الخاصة بالتحقيق الوبائي، لمسح المناطق المشتبه بها، وذلك لمعرفة هل البعوضة موجودة او لا ، وبعدها يتم عمل مسح لبعض السكان او اي شخص لديه اعراض للاطمئنان والتشخيص المبكر.

كما أوضح المركز أن البعوضة تحتاج إلى مكان رطب ومياه عذبة وهي لا تتحمل درجات الحرارة ولكن الملاريا لا تنتقل بلسعة البعوضة فقط بل حتى من شخص مصاب يلوث دم شخص غير مصاب وهنا تحدث العدوى ايضا عن طريق الابر والادوات الحادة وهذا عالاغلب ماحدث للمصاب فتحي لانه لم يسافر قط بحسب المركز.

ونوّه إلى أن الفريق سيحقق في كل الامور ويجري مسح للبرك والمستنقعات ان وجدت في الجفرة وسوكنة وسبها وكل المدن التي تم فيها رصد حالات ملاريا.