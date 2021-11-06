ليبيا – اجتمع مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض حيدر السائح أمس الخميس بعبد الباسط السنوسي رئيس مجلس إدارة شركة ليبيا للاتصالات والتقنية، وجعفر فرج المدير العام لشركة ليبيا للاتصالات والتقنية LTT.

المجتمعون اتفقوا بحسب المكتب الإعلامي لمركز مكافحة الأمراض على الخطوات الأخيرة قبل البدء في إصدار البطاقة الإلكترونية الخاصة بالتطعيم ضد فيروس كورونا لكل المواطنين.

من جهته، أكد السائح على ضرورة الإسراع في إنجاز كل المنظومات الإلكترونية لتقديم الخدمات الصحية لكل المواطنين والمقيمين في كامل المدن الليبية، وذلك بالتعاون مع شركات الاتصالات في البلاد.

هذا وحضر الاجتماع كل من عادل الفزاني مدير إدارة تقنية المعلومات بشركة ليبيا للاتصالات والتقنية، ومكتب الإحصاء والمعلومات وتحليل البيانات بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض.