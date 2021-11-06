الولايات المتحدة – عدلت وكالة التصنيف العالمية “موديز” نظرتها المستقبلية للسعودية إلى مستقرة، وثبتت تصنيفها عند “إيه 1”.

وأعلنت “موديز” أنها غيرت النظرة المستقبلية بشأن الحكومة السعودية من سلبية إلى مستقرة.

وأضافت أن التغيير في نظرة السعودية يعكس زيادة احتمال أن توقف الحكومة خلال السنوات العديدة المقبلة، معظم زيادة 2020 في أعباء الديون.

وأفادت “موديز” بأن ارتفاع أسعار النفط سيسهل التحسن المالي المتوقع للسعودية على مدى السنوات السبع المقبلة.

من جهة أخرى أكدت “ستاندرد أند بورز” تثبيت التصنيف القطري عند “إيه إيه /إيه-1+”، مع نظرة مستقبلية مستقرة.

المصدر: رويترز