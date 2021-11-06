وسط تفاقم الأزمة مع الجزائر.. الملك محمد السادس يخاطب الشعب المغربي اليوم في “ذكرى المسيرة”

وسط تفاقم الأزمة مع الجزائر.. الملك محمد السادس يخاطب الشعب المغربي اليوم في “ذكرى المسيرة”

المغرب – أعلنت وزارة القصور الملكية والتشريفات والأوسمة في المغرب أن الملك محمد السادس سيوجه مساء السبت، “خطابا ساميا إلى شعبه الوفي”، وذلك بمناسبة الذكرى الـ46 “للمسيرة الخضراء المظفرة”.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب إن الخطاب الملكي سيبث على وسائل الإعلام في الساعة التاسعة من مساء اليوم السبت.

ويتوقع مراقبون أن يتضمن الخطاب الملكي بمناسبة العيد الوطني المتعلق بمسيرة 350 ألف مغربي نحو الصحراء الغربية عندما كانت المنطقة تحت الاستعمار الإسباني، ردا مباشرا على الاتهامات الجزائرية الأخيرة للمغرب.

وتمر العلاقات بين المغرب والجزائر بتوتر خطير لم تشهده منذ السبعينات، سواء بسبب نزاع الصحراء أو الاتهامات التي توجهها الجزائر الى جارها الغربي بالتورط فيما تعتبره “ضرب استقرار الجزائر” بتنسيق مع قوى أجنبية، وأخيرا مقتل ثلاثة سائقين جزائريين في قصف نسب إلى الجيش المغربي.

المصدر: وسائل إعلام مغربية وعربية