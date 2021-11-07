ليبيا – أصدر المجلس الأعلى للقبائل والمدن الليبية المنطقة الوسطى بيانًا بشأن ما وصفه بالعجز السياسي في إدارة شؤون البلاد في الفترة الحالية.

البيان الذي حصلت صحيفة المرصد على نسخة منه أرجع هذا العجز السياسي إلى التجاذبات السياسية المتضاربة التي أوصلت الوطن والمواطن إلى المعاناة التي تعيشها البلاد حاليا وهو ما حتم على المجلس التأكيد على 6 مبادئ.

وجاء في المبدأ الأول إن الأجسام السياسية القائمة في الوقت الحالي في البلاد قد زادت المشهد السياسي والاقتصادي والأمني سوء وتدهورا ومعاناة لذلك فإن الحل الذي يفرض نفسه الآن هو إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية المباشرة من الشعب في الموعد المتفق عليه.

وبحسب ثاني المبادئ فإن أي محاولة لتأخير هذا الموعد أو تأجيله تمثل دليلا آخرا على استهداف الليبيين أرضا وشعبا باستقرارهم وزيادة معاناتهم وسلب إرادتهم فيما أكد المبدأ الثالث على تولي مفوضية الانتخابات زمام المبادرة بكل شفافية وحيادية لإجراء الاستحقاق الانتخابي.

وأختتم المبدأ الثالث بالإشارة إلى أهمية أن تكون المفوضية جادة في سبيل تحقيق ذلك فيما نبه رابع المبادئ لأهمية التزام كافة الأطراف السياسية بقبول نتائج الانتخابات وعدم عرقلة المرشحين وتمكينهم من ممارسة حملاتهم الانتخابية والدعائية في كل ربوع البلاد.

ووفقا للمبدأ الخامس فإن على البعثة الأممية أن تكون جادة في متابعة الانتخابات بما تقتضيه المصلحة الوطنية وما يحقق الهدف من عملية الانتخابات فيما بين سادس المبادئ إن على جماهير الشعب العربي الليبي تقدير مصلحة وطنهم ومستقبل أبنائهم وكرامة وعزة بلدهم.

وتم اختتام المبدأ السادس بالتأكيد على أهمية الحرص على سيرة الانتخابات بالطرق المشروعة والمنظمة بما يحقق هدف الجميع في الأمن والاستقرار وبناء الدولة المنشودة.