أستراليا – أكدت السلطات الأسترالية أن رجلا فقد قبالة سواحل ولاية غرب البلاد، عقب هجوم لأسماك القرش ومحاولات شهود عيان مساعدة كثيرين من السباحين على الخروج من المياه.

وقالت القائمة بأعمال مفتش الشرطة إيما بارنز: “أستطيع التأكيد أن تصرفات الشهود كانت بطولية وشجاعة للغاية لإخراج الآخرين من المياه وإخطار الجميع بما يحدث”.

وتجوب قوارب الشرطة والإنقاذ وطائرات الهليكوبتر المنطقة المحيطة بشاطئ “بورت بيتش” في فريمانتل، وهي جزء من منطقة بيرث، بحثا عن الرجل.

وبناء على بيانات “تارونغا كونسرفيشن سوسايتي”، وهي وكالة حكومية أسترالية مسؤولة عن العديد من متنزهات الأحياء الحيوانية، “جرى تسجيل 17 هجوما لأسماك القرش في أستراليا هذا العام مما أسفر عن وفاة شخصين”.

المصدر: “رويترز”