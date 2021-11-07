الأردن – اتفق مندوب غرفة تجارة الأردن أسعد القواسمي مع تجار القطاع والمراكز التجارية والمولات على تخصيص 4 أيام لتخفيضات “الجمعة السوداء” العالمية، و”البيضاء” عربيا.

وقال إن “التخفيضات والتنزيلات التي ستتزامن مع الجمعة البيضاء، ستبدأ اعتبارا من يوم 24 من الشهر الحالي وستستمر حتى 27 منه، لمنع الازدحامات بالأسواق حفاظا على صحة المواطنين، وتفاديا لتركيزها بيوم واحد”.

وأضاف: “الاتفاق جاء بعد اجتماع رتبته تجارة الأردن بمقرها، مع تجار القطاع وممثلين عن المراكز التجارية والمولات، لتكون أيام التسوق بعموم الأردن متوافقة مع البرتوكول الصحي المطبق عند تجار الألبسة والأحذية والأقمشة”.

وأكد أن “التخفيضات والتنزيلات على الألبسة والأحذية والأقمشة ستكون حقيقية وقد تصل نسبتها لنحو 70%، لتمكين المتسوقين من الحصول على أسعار تفضيلية وتنشيط حركة المبيعات عند تجار القطاع الذي يعاني حالة ركود غير مسبوقة منذ بداية العام الحالي”.

وأوضح القواسمي، أن “المحال والشركات وأصحاب العلامات التجارية العاملة بالسوق المحلية تعطي أيام التسوق هذه أهمية كبيرة من حيث توفير الموديلات والأسعار المتاحة، وتوفير خدمات البيع الإلكتروني والتوصيل”.

وناشد العاملين بالقطاع الالتزام بإجراءات السلامة والتباعد الجسدي وارتداء الكمامة وترك مسافات بين الزبائن والعاملين في المحال والحرص الشديد على معايير الصحة والسلامة.

المصدر: “بترا”