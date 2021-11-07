مصر – نبه وزير الأوقاف المصري محمد مختار جمعة، على الأئمة وجميع العاملين بالأوقاف بعدم تلقي أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى وتوجيه أهل الفضل حال رغبتهم بالتبرع إلى أرقام حسابات معينة.

وشملت أرقام الحسابات التي أشار إليها وزير الاوقاف المصري الأرقالم التالية، حساب صندوق عمارة المساجد والأضرحة بالبنك المركزي المصري وجميع فروعه رقم (9/80274/450/9)، وحساب تبرعات البر وخدمة المجتمع بالبنك المركزي المصري رقم (9/78899/450/9)، وحساب مجلس الإدارة الرسمي للمسجد حال وجوده.

وأكد جمعة، في بيان له، سرعة رفع جميع الصناديق القائمة فورا، لافتا إلى أن من يخالف ذلك يعرض نفسه للمساءلة القانونية لما يمثله ذلك من جمع للأموال في غير الأحوال المصرح بها قانونا واستغلال للوظيفة العامة في جمع الأموال دون وجه حق.

وأهاب جمعة، بأهل الفضل الكرام عدم دفع أية مبالغ نقدية تحت أي مسمى لأي من العاملين بالأوقاف، وذلك للعلم والإحاطة واتخاذ اللازم.

وكان وزير الأوقاف المصري، قد أعلن أمس، حظر تقديم أي تبرعات نقدية للمساجد بشكل نهائي، مع إلغاء كافة صناديق التبرعات بالمساجد.

المصدر: القاهرة 24