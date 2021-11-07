البدري ورينارد وبلماضي ينافسون على جائزة أفضل مدرب للمنتخبات في العالم 2021

البدري ورينارد وبلماضي ينافسون على جائزة أفضل مدرب للمنتخبات في العالم 2021

ألمانيا – أعلن الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء، عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل مدير فني للمنتخبات في العالم لعام 2021.

وضمت القائمة كلا من حسام البدري مدرب المنتخب المصري السابق، وهيرفي رينارد، المدير الفني الحالي للمنتخب السعودي، وجمال بلماضي مدرب الجزائر.

كما ضمت القائمة اسم منذر الكبير مدرب تونس، والإسباني فيليكس سانشيز مدرب منتخب قطر.

ويعلن الاتحاد عن الفائز بالجائزة، خلال احتفالية ضخمة في شهر نوفمبر الجاري.

وجاءت القائمة المرشحة على النحو التالي:

روبرتو مانشيني (إيطاليا).

فلاديمير بيتكوفيتش (سويسرا).

روبرتو مارتينيز (بلجيكا).

فرانك دي بور (هولندا).

كاسبر هوليماند (الدنمارك).

أندريه شيفتشنكو (أوكرانيا).

جاريث ساوثجيت (إنجلترا).

ديديه ديشامب (فرنسا).

ليونيل سكالوني (الأرجنتين).

تيتي (البرازيل).

رينالدو رويدا (كولومبيا).

ريكاردو جاريكا (بيرو).

جمال بلماضي (الجزائر).

أليو سيسيه (السنغال).

حسام البدري (مصر).

منذر الكبير (تونس).

جيرالدو مارتينو (المكسيك).

جريج بيرهالتير (أمريكا).

داني هاي (نيوزيلاند).

دراجان سكوسيتش (إيران).

فيليكس سانشيز (قطر).

هاجيمي مواريسو (اليابان).

هيرفي رينارد (السعودية).

المصدر: “وكالات”