التبادل التجاري بين روسيا والصين ينمو بنسبة 30.9٪ منذ بداية العام

التبادل التجاري بين روسيا والصين ينمو بنسبة 30.9٪ منذ بداية العام

الصين – أكدت إدارة الجمارك الصينية، اليوم إن حجم التجارة بين روسيا والصين في الفترة من يناير إلى أكتوبر نما بنسبة 30.9٪ على أساس سنوي، ووصل إلى 115.66 مليار دولار.

ووفقا لبيانات الجمارك، زادت الصادرات إلى روسيا الاتحادية خلال الـ 10 أشهر بنسبة 30.6٪ وبلغت حوالي 52.9 مليار دولار، وارتفع توريد السلع والخدمات من روسيا بنسبة 31.2٪ ليصل إلى 62.76 مليار دولار.

بلغ الفائض التجاري لروسيا في الفترة من يناير إلى أكتوبر 9.85 مليار دولار، بزيادة قدرها 41.3٪ مقارنة بنفس الفترة من عام 2020.

خلال الشهر الماضي، بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين 13 مليار دولار، وهو تقريبا نفس المؤشر في سبتمبر.

زاد حجم التجارة بين روسيا والصين في عام 2019 بنسبة 3.4٪، وتجاوز 110.75 مليار دولار. وفي عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا، انخفض بنسبة 2.9٪ (ووصل إلى 107.76 مليار دولار).

ونمت التجارة بين الصين والولايات المتحدة من يناير إلى أكتوبر، بنسبة 33.4٪ على أساس سنوي، لتصل إلى 609.93 مليار دولار.

المصدر: تاس