ليبيا – قال المحلل السياسي محتار الجدال إن إجراء الانتخابات خطوة مهمة جدًا تنهي عشرة أعوام من التأزم السياسي والاجتماعي وانتشار السلاح.

الجدال وفي تصريحات خاصة لصحيقة “الدستور” المصرية أمس السبت، أضاف أن فتح باب الترشح نجاح حقيقي للسواد الأعظم من الليبيين، الذين يسعون للذهاب إلى صناديق الاقتراع والمشاركة في الاستحقاق الديمقراطي، الذي من شأنه تخفيف حدة الأوضاع الراهنة.

وأشار إلى أن الأزمة السياسية في ليبيا مستفحلة، وسيكون من الصعب حلها دون تدخل المجتمع الدولي لفرض القبول بنتائج الانتخابات، وفرض الرقابة على تحركات جميع الجهات التي من الممكن أن تتدخل لتأجيج الأوضاع، بعد إعلان النتائج التي قد يرفضها البعض.

وأشاد بدور المفوضية العليا للانتخابات في قبول تحدd إجراء الانتخابات فd موعدها، بمساندة مجلس النواب الذي أصدر قانوني انتخاب الرئيس وأعضاء البرلمان، مشددًا على أن جاهزية المفوضية العليا فنيًا وضغط المجتمع الدولي سيحتمان إجراء الانتخابات في موعدها، مهما سعت بعض الجهات لوضع عثرات تحول دون إتمام ذلك.