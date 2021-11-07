ليبيا – أكدت المتحدثة باسم المجلس الرئاسي نجوى وهيبة على أن قرار وقف وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش عن العمل هو إجراء إداري ومعمول به في الكثير من الحالات، وهو للتحقق من وجود مخالفات أو انفراد في القرارات التي تخص السياسة الخارجية للدولة.

وهيبة قالت خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتها صحيفة المرصد: إن هناك الكثير من لجان التحقيق والإيقاف الاحتياطي عن العمل. واصفةً الإجراء بالـ”عادي”، مشيرةً إلى أنه إقاف احتياطي ومؤقت عن العمل لإجراء تحقيق، وهذا متبع في كل الدول للتحقق من سير العمل بنجاح وبما يجب واتباع الأسس في العمل.

وشددت على أنه يحق للمجلس الرئاسي العمل في وزارتين الدفاع والخارجية، منوهةً إلى أن المجلس الرئاسي كقائد أعلى للجيش وكمسؤول عن السياسة الخارجية وحتى تعيين وزيري الدفاع أو الخارجية يتم بوجوب التشاور مع المجلس الرئاسي بخلاف بقية الوزارات، بالتالي العمل على هاتين الوزارتين مرتبط ومتداخل جدًا مع عمل المجلس الرئاسي، بالتالي هذا لصالح أن يكون هناك متابعة لمعايير العمل.

كما أضافت: “هذا إجراء إداري اتخذ ومن المبكر أن نبدأ نتائج تحقيق أو من يمتثل أو كيف سيكون التحقيق وأي نتائج ستكون معلنة، لكن يجب ألا يأخذ أكبر من حجمه، القرار هو لتأكيد ما نسب من مخالفات لوزيرة في الحكومة، وبناء على هذا اتخذ القرار، ويسلم عن طريق رئاسة الحكومة، بالتالي رئاسة الحكومة والوزراء ستكون على علم بالكتاب”.