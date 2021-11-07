ليبيا – تساءل القيادي في مدينة مصراته والناطق باسم المركز الإعلامي لـ “عملية البنيان المرصوص” التابعة لرئاسي الوفاق أحمد الروياتي عن سبب صدور تصريحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بشأن تسليم أبو عجيلة مسعود، المتهم في قضية لوكربي إلى واشنطن، وإثارة هذه القضية على المستوى الديبلوماسي والدولي.

الروياتي أشار خلال تغطية خاصة أذيعت على قناة “ليبيا بانوراما” أمس السبت وتابعتا صحيفة المرصد إلى أن هذا الملف ليس ذات أهمية، ولا شك أن المنقوش تتعاطى مع الكثير من القضايا وتتواصل مع الكثير من نظرائها على مستوى الخارجية في الدول الأخرى، فلماذا في هذا الوقت تحديدًا تم التطرق لهذه القضية؟

وتابع: “المنقوش تعلم أنها ربما من القضايا الخلافية بشكل كبير في الداخل الليبي وعلى المستوى الدولي، والكل يعرف أن هذه القضية أقفلت بشكل كبير في حقبة زمنية ما قبل الثورة، لماذا تثار في هذا التوقيت؟ في تقديري أن ما يشاع في الأوساط أن الحكومة تبحث في كافة السبل وبكل الطرق للحصول على دعم دولي لتأجيل الانتخابات، وهي تدرك أن المعرقل الأكبر في هذ المسيرة تجاه الانتخابات هي الولايات المتحدة الأمريكية التي ما تزال تتمسك وبقوة والدولة الوحيدة الواضحة تجاه خيار دعم الانتخابات في 24 من ديسمبر”.

كما أضاف: “هل كانت هذه التصريحات صفقة ما بينهم أو محاولة رشوة ديبلوماسية أو سياسية من المنقوش او من الدبيبة تحديدًا للولايات المتحدة الأمريكية لا أعرف؟ خاصة أن الولايات المتحدة ومنذ فترة هناك حديث عن شخصية اخرى ليبية مطلوبة للتحقيقات الداخلية الأمريكية حول قضية لوكربي بشكل أو بآخر ويريدون من خلالها إعادة إحياء القضية التي تورطت فيها ليبيا بشكل كبير جدًا، والتي ما زالت في محل تناقض في الخلاف السياسي والرؤيا الحقيقية تجاهها التي لا شك أنها كبدت ليبيا خسائر كبيرة على كافة المستويات، 10 سنوات من الحصار الجائر في تلك الفترة التي أتت مشاكلها على الشعب الليبي في ذاك الوقت، وبعدها تعويضات خرافية تحصلت عليها عائلات الضحايا”.

وأكد على أن المشهد الحالي ليس في واقع إعادة فتح هذه القضية بأي شكل كان، معتقدًا أنها ربما رشوة سياسية للولايات المتحدة الأمريكية، لكن هل يمكن الوصول لمرادهم بهذه السهولة؟ لست أعلم، كان هناك ردة فعل للرئاسي تجاه المنقوش التي بموجبها إيقافها المؤقت عن العمل وإحالتها للتحقيق ربما لكبح الغضب الحاصل، بحسب قوله.

وأوضح أن القضية ربما ليست مرتبطة بمفهوم القسمة والمحاصصة ما بين الشرق والغرب بل على العكس من سيدافع اليوم عن نجلاء المنقوش هو الطرف المحسوب على المنطقة الغربية الدبيبة وحاشيته، وعلى عكس المنطقة الشرقية التي أيدت ربما إحالتها للتحقيق ورأت فكرة إثارة هذا الموضوع من المنقوش خرق لقواعد اللعبة السياسية في ليبيا، أو الأعراف والقيم التي أصبحت تسير بها المجتمع الليبي تجاه هذا الملف تحديدًا.

الروياتي أردف: “بالتالي لاحظنا من طلب بإحالتها هو المنفي من المنطقة الشرقية وفق مفهوم المحاصصة التي حصلت في جنيف لا أعتقد أنه سينظر لها بهذا الشكل، بقدر ما ينظر لها أن حكومة الدبيبة تبحث عن التمديد لنفسها بأي طريقة كانت، بالتالي فتحت المجال لاستعمال كل الطرق والوسائل سواء الوسائل القانونية وغير القانونية للوصول للهدف، وهو عرقلة الانتخابات 24 من ديسمبر ولنا شواهد كثيرة، يجب ألا ننسى أن المنقوش في المؤتمر الذي حصل في طرابلس، هناك تصريح آخر نسب لها في وسائل التواصل الاجتماعي وعبر بعض الصحف أنها بعثت برسائل لعديد من الدول أن الانتخابات اليوم ربما ستنشئ حالة نزاع مسلح جديدة وبالتالي تأجيلها هو الأنسب”.

ورعم أن نجلاء المنقوش غير واضحة الرؤى تحديدًا في هذه القضية أو كانت متقلبة في تسويق فكرتها حول الانتخابات، لكن في الآونة الأخيرة أصبحت تميل بدرجة كبيرة على الرغم أنها كانت مستقلة برؤيتها السياسية على الأقل؛ لكن أصبحت تدور في فلك عبد الحميد الدبيبة وحاشيته الاستشارية وتعمل تحت هذا الذي يكسبها مفهوم المنفعة والاستمرارية كوزيرة خارجية إذا ما بقي الدبيبة. وفقًا لقوله.