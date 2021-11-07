ليبيا – أعلنت المفوضية العليا للانتخابات اليوم الأحد فتح باب الترشح وقبول طلبات المترشحين في كل من الانتخابات الرئاسية والنيابية، غدًا الإثنين.

رئيس مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح خلال مؤتمر صحفي اليوم أكد أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة سيستمر حتى الـ 22 من شهر نوفمبر الجاري، بينما يستمر قبول طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب إلى 7 ديسمبر المقبل.

ونوه السايح إلى أن قبول طلبات الترشح لانتخاب رئيس الدولة على فروع المفوضية الثلاثة في كل من (طرابلس وبنغازي وسبها)، في حين سيتم قبول طلبات الترشح لانتخاب مجلس النواب في كافة فروع مكاتب الإدارات الانتخابية التابعة للمفوضية.

ودعا رئيس المفوضية جميع المواطنين الراغبين في تقديم طلبات الترشح إلى الالتزام بتعليمات لجان القبول والاعتماد، وتقديم المستندات المطلوبة دون أي تأخير أو تعليل.

وأشار إلى أنه سيتم البدء في تنفيذ عملية توزيع البطاقات الخاصة بالناخبين، وهي عملية تعد الأولى من نوعها الأولى ولا تقل أهمية عن عملية قبول طلبات الترشح، لافتًا إلى أن مراكز الانتخاب ستفتح أبوابها ابتداء من يوم الغد الموافق 8 نوفمبر، على أن تستمر هذه العملية حتى يوم الـ28 من الشهر الجاري، سيوزع خلالها أكثر من 2.8 مليون بطاقة عبر 1906 مراكز انتخاب منتشرة على كافة ربوع البلاد.

كما دعا السايح جميع الناخبين إلى ضرورة التوجه نحو مراكز الانتخاب المسجلين بها، مصحوبين بمستندات تثبت هويتهم لاستلام البطاقات الصادرة بأسمائهم، والتي ستمنحهم حق التصويت يوم الـ 24 من شهر ديسمبر.

وأشار إلى أن مجلس المفوضية أصدر القرار رقم (73) السنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب رئيس الدولة، كما أصدر القرار رقم (74) لسنة 2021 بشأن اللائحة التنظيمية للمترشحين لانتخاب مجلس النواب، وأصدر كذلك القرار رقم (75) لسنة 2021 بشأن إعطاء الإذن للإدارة العامة بمباشرة تنفيذ العمليتين الانتخابيتين الرئاسية والنيابية بشكل متزامن من حيث الإجراءات.

السايح نوه إلى أن المفوضية تتعرض لحملة من التضليل والتزييف في محاولة للنيل من سمعتها ومن ثقة الليبيين فيها، مؤكدًا أن المفوضية لن تخذل الشعب وستبذل كل ما بوسعها لتنفيذ انتخابات حرة ونزيهة ولن تتهاون مع من يحاول العبث بالإجراءات المتخذة أو التأثير على مخرجاتها، مختتمًا بالقول: “نطمئن الجميع بأننا على درجة عالية من الثقة في أنفسنا وفي إمكانياتنا وكفاءاتنا، وسنكون في الموعد الذي اختاره الليبيون”.

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