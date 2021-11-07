ليبيا – أكد السفير البريطاني بالقاهرة جاريث بايلي أن موقف بلاده من الأزمة الليبية واضح وضوح الشمس، وهو يهدف إلى إقامة الانتخابات الليبية في الموعد المتفق عليه في نهاية ديسمبر المقبل.

السفير البريطاني كشف في لقاء خلال برنامج “كلمة أخيرة” على شاشة “ON” المصرية أن حكومة بلاده أيضًا تدعو في موقف واضح إلى خروج المرتزقة من الأراضي الليبية قائلًا: “ندعو لخروج مجموعات المرتزقة جميعها من ليبيا لكي يكون هناك إمكانية عملية سياسية وانتخابية ترسخ لوجود وضع عسكري داخلي في البلاد يقوده الليبيون بأنفسهم”.

وأكمل: “لدينا دور مهم وخاص من الناحية الدبلوماسية حيال الأزمة الليبية كون المملكة المتحدة لديها دور القائد في مجلس الأمن بأن نحشد مجلس الأمن لصياغة مسودة دبلوماسية تساعد الشعب الليبي أن يتقدموا إلى الأمام”

وأتم بايلي قائلًا: “هذه مسؤولية كبيرة نحملها على أكتافنا لكن تبقى مسؤولية مهمة جدًا”.