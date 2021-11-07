‏ليبيا – رأى عضو مجلس الدولة الاستشاري عن مدينة مصراتة عبد الرحمن السويحلي أن الخيار ليس بين الانتخابات أو الحرب ‏بل بين انتخابات آمنة متوافق عليها أو مغامرة محفوفة بمخاطر تفاقم الانقسام.

السويحلي وفي منشور له عير صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” أمس السبت قال: “الخيار ليس بين الانتخابات أو الحرب، ‏بل بين انتخابات آمنة متوافق عليها باختيار مجلس نيابي جديد يشارك فيه الجميع، ويُنهي الانقسام التشريعي ويدعم الاستقرار النسبي الذي تحقق أو مغامرة محفوفة بمخاطر تفاقم الانقسام، وقد تنتهي بمواجهات مسلحة أو صناعة دكتاتور، ‏ويسمونها (الشعب يختار رئيسه)”.