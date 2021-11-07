ليبيا – قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبد الرحمن الشاطر عضو المؤتمر العام منذ عام 2012 إن إجراء الانتخابات الرئاسية المزمع عقدها نهاية هذا العام بدون ضوابط دستورية متفق عليها يعني الوصول لحلقة مفزعة لم تر البلاد أسوأ منها.

الشاطر اعتبر في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن الذين يجرون البلاد إلى هكذا انتخابات يعلمون النتيجة ويخفونها؛ لأنهم لا يريدون لليبيا الاستقرار.

وأضاف: “حفتر يقتل ويدمر ويمنح قواعد احتلال لروسيا. نجلاء المنقوش تتحدث عن سيادة الدولة وتستعدي أمريكا علينا بإحياء قضية سويت تمامًا نموذجان لمسؤولين ليس لديهم أي انتماء وطني لبلدهم. الأول مشحون بالغرور الصلف والأخرى مشحونة بالاعتداد الكاذب بالنفس. مسكينة ليبيا”.