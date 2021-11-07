العراق – أعلنت فرقة 15 في الجيش العراقي بمحافظة نينوى اعتقال 24 شخصا من عوائل تنظيم “داعش” الإرهابي قادمين من سوريا.

وقالت الفرقة في بيان لها إنه تم رصد حركة أشخاص بواسطة الكاميرا الحرارية في الجانب السوري قرب قرية الأبطخ التابعة إلى منطقة ربيعة والمحاذية إلى الشريط الحدودي مع سوريا، وعلى الفور تم الإيعاز إلى قوة الكمين الموجودة، وفور اجتيازهم الحدود تم اعتقالهم وتبين أنهم 24 شخصا يحملون الجنسية العراقية ومن سكان الموصل.

وأضافت أنه تبين أنهم من عوائل “داعش” الإرهابي وغادروا العراق عام 2015 وهم 5 نساء و19 طفلا.

وأشارت إلى أنه تم تسليمهم لمركز الشرطة بعد تدقيق المعلومات بالتنسيق مع المصادر والوكالات الأمنية.

المصدر: RT