ليبيا – أكّد رئيس النقابة العامة للأطباء في ليبيا، محمد الغوج، دخول الأطقم الطبية بمختلف المراكز الصحية والمستشفيات في إضراب عام في أنحاء البلاد، بدءًا من اليوم الأحد، مؤكدًا أنّ الإضراب سيكون مفتوحًا إلى حين تحقيق مطالب الأطباء.

الغوج وفي تصريح لموقع “العربي الجديد” القطري أوضح أنّ الإضراب الذي دعت إليه النقابة كافة الأطقم الطبية في المراكز والمستشفيات سيستثني العاملين في أقسام الطوارئ والعمليات العاجلة.

وحول مطالبهم، قال: إنّ المطلب الأساسي هو رفع رواتب الأطباء والأطقم الطبية المساعدة والعاملين في القطاع الصحي، كما جاء في مطالباتنا السابقة، والتي استمرّت لعدة سنوات من دون تجاوب من السلطات.

وأكّد رئيس النقابة أنه وعددًا من أعضاء النقابة تواصلوا مع رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، بهدف الوصول إلى حلّ لتحقيق مطالبهم، لكنه أضاف أنّ الاجتماع لم ينته إلى أكثر من وعود بتحقيق مطالب الأطباء.

وأضاف: “الأمر لا يتعلق برواتبنا فقط، بل أيضًا برفع مستوى الخدمات في المؤسسة الصحية التي تعاني من أزمات”. وأشار إلى أنّ من بين مطالبهم أيضًا، اعتبار من قضى من أفراد لأطقم الطبية والمساعدة، نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا “شهداء واجب”.

كما أشار إلى أنّ بعض المستشفيات تعاني انقطاعًا في رواتب الأطباء منذ أربع وأحيانًا خمس سنوات.

الغوج اختتم تصريحه بالقول: “الإضراب يهدف إلى إجبار الجهات التشريعية والتنفيذية للتعامل بجدية مع مطالبنا، لتمكيننا من رفع المعاناة عن القطاع الصحي، خاصة في المناطق النائية كالجنوب، التي يحتاج فيها المريض إلى قطع مئات الكيلومترات ليصل إلى مستشفيات المدن الكبرى للعلاج”.