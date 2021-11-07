ليبيا – علق الصحافي مصطفى الفيتوري، الذي حضر محاكمة سيف الإسلام القذافي كمراقب مستقل بالمحكمة الجنائية الدولية، على تصلايحات وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش بخصوص إمكانية تعاون ليبيا مع الولايات المتحدة في قضية لوكربي التي أوردتها.

الفيتوري أعرب في تصريح لصحيفة “الشرق الأوسط” عن استنكاره وادانته بأشد العبارات تصريحات نجلاء المنقوش، بخصوص إمكانية تعاون ليبيا مع الولايات المتحدة في قضية لوكربي التي أوردتها البي بي سي الانجليزية.

وأشار إلى أنه كمواطن ليبي يرفض رفضاً تاماً ما ورد على لسان الوزيرة في هذا الصدد “لأن ما قالته ضد مصلحة ليبيا” بحسب قوله.