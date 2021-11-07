ليبيا – وقعت اللجنة الفنية المصرية-الليبية في طرابلس بروتوكول الربط الالكتروني بين البلدين لتسهيل دخول العمالة المصرية إلى ليبيا.

توقيع البروتوكول جاء بحسب بوابة “أخبار اليوم” المصرية وفقا لما اتفق عليه في مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارتي القوي العاملة بمصر وليبيا، استعداداً لعودة العمالة المصرية إلي طرابلس للمشاركة في الإعمار.

وصرح وزير القوي العاملة المصري محمد سعفان، بأن أهمية منظومة الربط الالكتروني بين البلدين تكمن في تنظيم دخول العمالة المصرية إلى سوق العمل الليبية بطريقة شرعية وفق إجراءات قانونية ، وتحديد أماكن تواجد هذه العمالة ونظام المنشآت التي يعملون بها وذلك بهدف معرفة وحصر العمالة المصرية التي تعمل لدى الجانب الليبي.

وكشف عن أنه من المنتظر أن تكون عودة العمالة المصرية إلى ليبيا قريبا، مشيرا إلي أن قطاع التشييد والبناء والمقاولات سيكون أولي القطاعات التي سوف تشهد تواجد عمالة مصرية في ليبيا.