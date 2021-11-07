ليبيا – قال المحلل السياسي كامل المرعاش إن تصريحات خالد المشري تعكس مستوى “الإفلاس السياسي” الذي وصل إليه تنظيم الإخوان، متجسدًا في شخص ومؤسسة خالد المشري وما يعرف بمجلس الدولة.

المرعاش أوضح في تصريح لصحيفة “العين الإخبارية”، أن المشري لا يمثل غرب ليبيا بالمطلق، مشيرًا إلى أن هناك مليشيات وقبائل وطوائف عرقية ليست على رأي واحد، وربما تيار المشري هو الأقلية بينها.

وأكد أن المشري فقد توازنه وأصبح يهذي دون أي رؤية حقيقية لحجمه في شمال غربي البلاد.

كما اعتبر أن سيناريو إعلان الإخوان الحرب هو الأقرب للواقع إذا تم تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية في مواعيدها نهاية الشهر المقبل، وهو ما يتماهى مع ما ينشده المشري ومليشياته في مدينة الزاوية، واصفًا إياه بـ”السيناريو الخطير” والذي سيعود بالبلاد إلى الاقتتال من جديد.