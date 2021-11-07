السعودية – بعث العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز ببرقية لأمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عزاه فيها بالشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح.

وكتب العاهل السعودي في البرقية: “علمنا بنبأ وفاة الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح ـ رحمه الله ـ وإننا إذ نبعث لسموكم ولأسرة الفقيد بالغ التعازي، وصادق المواساة”.

​وختم برقيته بالدعاء بالمغفرة والرحمة للفقيد الكويتي.

كما بعث ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ببرقية عزاء ومواساة إلى أمير الكويت.

والجمعة، نعى الديوان الأميري في الكويت الشيخ سعود عبد الله سعود المالك الصباح الذي وافته المنية عن 45 عاما.

المصدر: واس