ليبيا – تتواصل ردود الأفعال والتحليلات المتعلقة بالقرار الأخير للمجلس الرئاسي بشأن وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية نجلاء المنقوش.

هذه الردود والتحليلات التي تابعتها وترجمت بعضا منها صحيفة المرصد جاء أولها من المنقوش ذاتها التي فندت في بيان صدر عنها صحة ما نسب إليها بخصوص أبو عجيلة مسعود نافية بشكل قطعي ذكرها للمعني خلال مقابلتها مع قناة “بي بي سي” البريطانية.

وأوضحت المنقوش أنها أجابت عن سؤال متعلق بضحايا لوكربي وتفجير “مانشستر أرينا” منوهة إلى أن هذه المسائل من اختصاص مكتب النائب العام في ليبيا فهو من يتولى مسؤولية معالجتها بين المؤسسات القضائية بالبلدين.

وبينت المنقوش في شأن آخر أن النتائج الإيجابية لمؤتمر مبادرة “استقرار ليبيا” لاتزال تلقى صدى واسعا في الأروقة الليبية واصفة إياه بالإنجاز للبلاد الذي سيسهم في تحسين وتعزيز وضعها في الساحة الدولية والإقليمية.

إلى ذلك نبهت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لأهمية عدم تداول ونشر الأخبار الكاذبة والمضللة للرأي العام لأنها تعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون ليأتي الرد على ما يبدو من قناة “بي بي سي” البريطانية من خلال تقرير إخباري.

وتساءل التقرير عن مدى تأثير تصريحات المنقوش بشأن أزمة لوكربي في إيقافها عن العمل، مبينًا إن المجلس الرئاسي اتهم وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية بعدم التنسيق معه في قضايا السياسة الخارجية وهو تأكيد واضح من القناة لهذه التصريحات رغم تفنيدها.

وجدد التقرير الإشارة إلى قيام المنقوش بإعلام “بي بي سي” أن حكومة الوحدة الوطنية مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة فيما يتعلق بقرار ترحيل أبو عجيلة مسعود للأراضي الأميركية مع التأكيد على إحراز تقدم في هذا الشأن.

وبين التقرير إن المنقوش قالت:”نتفهم الألم والحزن اللذين يشعر بهما الضحايا وأسرهم” مؤكدا إن قرار الإيقاف عن العمل ومنع السفر يمثل نوعا من الصراع بين مؤسسات الدولة الليبية ليس جديدا على ليبيا بل العكس هو الصحيح.

بدورها رفضت حكومة الوحدة الوطنية قرار المجلس الرئاسي لعدم امتلاكه صلاحية إيقاف المنقوش عن العمل ومنعها من السفر أو التحقيق معها وإنها ستواصل عملها إذ تتواجد خلال الفترة الحالية في خارج البلاد ويتوقع أن تحضر مؤتمر باريس.

إلى ذلك ربط المحلل السياسي عماد الدين بادي بين تصريحات المنقوش والتوترات العلنية بين اللاعبين السياسيين بشأن الانتخابات مؤكدا إن كل هذا الذي تزايد بهدف السعي لإعاقة الموعد النهائي لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في الـ24 من ديسمبر المقبل.

المرصد – متابعات