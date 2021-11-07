اليمن.. أول اجتماع تنسيقي بين “المقاومة الوطنية” و”الانتقالي الجنوبي”

اليمن.. أول اجتماع تنسيقي بين “المقاومة الوطنية” و”الانتقالي الجنوبي”

اليمن – عقد ممثلون عن المكتب السياسي للمقاومة الوطنية التي يقودها طارق صالح، وقيادات بالمجلس الانتقالي الجنوبي في اليمن، أول اجتماع لهم في عدن السبت، لبحث “المواضيع ذات الاهتمام المشترك”.

وذكرت وسائل إعلام يمنية أن اللقاء جمع عددا من أعضاء المكتب السياسي للمقاومة الوطنية برئاسة الشيخ ناصر باجيل، مع قيادات من “الانتقالي الجنوبي” برئاسة اللواء أحمد سعيد بن بريك، رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي، وأحمد حامد لملس، محافظة عدن.

وحسب وكالة “2 ديسمبر”، فقد بحث الاجتماع الذي عقد بمنزل محافظة عدن، “العديد من القضايا الوطنية والمخاطر التي تهدد الوطن والجميع في ظل التصعيد العسكري لميليشيات الحوثي في مأرب وشبوة وغيرها، وتزايد نشاط الجماعات الإرهابية”.

وذكرت الوكالة أن الطرفين أكدا “على أهمية التنسيق المشترك، والعمل على ترجمة التوجه لتوحيد الصف الوطني في هذه المرحلة الحرجة وإيجاد آليات لتنسيق الجهود المشتركة في مختلف الجوانب”.

المصدر: وسائل إعلام يمنية