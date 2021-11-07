ليبيا – قال الباحث في مجال سوق العمل علي صالح إنّ الحكومة مطالبة بتقليص الوظائف في القطاع العام إلى 75% من إجمالي العدد الحالي، مشيرًا إلى أن هناك جيشًا من العاملين ولا يقومون بأعمال حقيقية.

صالح وفي تصريحات خاصة لموقع “العربي الجديد” القطري، أوضح أنّ الحكومات السابقة توسّعت في التعيينات العشوائية من أجل الحصول على قبول شعبي، وبدأت تلك التعينات منذ عام 2011 من دون مرعاه المؤهل العلمي والخبرات الوظيفيّة، ما تسبّب في تكدّس وظيفي من دون أي جدوى اقتصادية، فضلًا عن أنّ الحكومة رفعت سقف رواتب بعض القطاعات مثل التعليم.

ولفت إلى وجود 2.3 مليون موظف حكومي لعدد سكان 6.8 ملايين نسمة، مضيفًا: “لدينا بطالة مقنعة ولا إنتاجية، بالإضافة إلى خلق موظّف اتكالي مصاب بلعنة الراتب النفطي، بلا إنتاج ولا تنمية”.