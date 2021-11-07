ليبيا – أكد وكيل ديوان بلدية أوباري محمد قوقي على عدم توفر الوقود في أوباري والمنطقة الجنوبية، مشيراً إلى أن سعر 20 لترا بـ 80 دينارا ووصل سعر أسطوانة الغاز 120 ديناراً.

قوقي قال في تصريح لمنصة”فواصل” إن الوقود يصل للمنطقة الجنوبية عبر التهريب ولم يصلهم من شركات التوزيع لأكثر من شهر ونصف، والحركة في المنطقة الجنوبية بسيطة جدا لهذا السبب.

ونوّه إلى أن المواطن قد يضطر لشراء الوقود بقيمة 150 دينارا ليصل إلى أقرب مستشفي من أوباري يبعد 200 كيلومتر في سبها.

كما بيّن أن المصارف التجارية شهدت انتعاشا، والسيولة النقدية توفرت أفضل من السابق.