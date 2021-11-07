إسبانيا – سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد هدفا أمام رايو فاليكانو امس، في المباراة التي انتهت للميرنغي 2-1، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة الثالثة عشرة لليغا.

وحقق بنزيما بهذا الهدف الرقم 10 في مسابقة الدوري الإسباني لهذا الموسم.

ووفقا لشبكة “أوبتا” للإحصائيات، فإن بنزيما سجل 10 أهداف في الليغا على الأقل، في 11 موسما من أصل 13 مباراة خاضها بقميص الملكي.

وأضافت الشبكة، أن الأرجنتيني ميسي، أسطورة برشلونة السابق، ومهاجم باريس سان جيرمان الحالي هو اللاعب الوحيد الذي يتفوق على بنزيما في هذا الرقم، بعدما سجل 10 أهداف أو أكثر مع الفريق الكتالوني في الدوري الإسباني، خلال 15 موسما.

ويأتي في المركز الثالث، المهاجم الإسباني دافيد فيا، نجم ريال سرقسطة وفالنسيا وبرشلونة وأتلتيكو مدريد السابق، بتسجيله 10 أهداف أو أكثر في 10 مواسم.

المصدر: twitter/OptaJose