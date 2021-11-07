فلسطين – رد حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وزير الشؤون المدنية الفلسطينية، على تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، حول القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية.

وعلى حسابه في “تويتر”، قال حسين الشيخ: “‏تصريحات بينيت حول القنصلية الأمريكية في القدس الشرقية هي تحد جديد من حكومة إسرائيل لإدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، التي أعلنت في أكثر من مرة عن قرارها بفتح القنصلية الامريكية في القدس الشرقية!!!”.

وأغلقت القنصلية في القدس من قبل الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب في عام 2019، وتم ضم موظفيها إلى السفارة الأمريكية في رام الله، وانتقلوا إلى المدينة قبل عام، فيما يعتبره الفلسطينيون تراجعا لعلاقاتهم مع الولايات المتحدة.

وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية دعت الإدارة الأمريكية إلى الإسراع في إعادة فتح قنصليتها في القدس وإغلاق الباب أمام “حملات التحريض العنصرية لليمين المتطرف في إسرائيل”.

المصدر: RT